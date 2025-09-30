Luci sulla Palestina | flash mob anche in città davanti all’ospedale

Giovedì 2 ottobre alle 21 anche a Piacenza si svolgerà l’iniziativa nazionale “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, promossa dalla rete DigiunoGaza insieme a operatori e operatrici sanitari di tutto il Paese. Il ritrovo è fissato davanti all’ingresso dell’Ospedale “Guglielmo da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

