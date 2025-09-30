Luci sulla Palestina | flash mob anche in città davanti all’ospedale
Giovedì 2 ottobre alle 21 anche a Piacenza si svolgerà l’iniziativa nazionale “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, promossa dalla rete DigiunoGaza insieme a operatori e operatrici sanitari di tutto il Paese. Il ritrovo è fissato davanti all’ingresso dell’Ospedale “Guglielmo da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Cinema in Villa, ultime luci. Si chiude con la Palestina
'Luci sulla Palestina', flash-mob davanti all'ospedale Bufalini: "Illuminiamo simbolicamente la notte di Gaza"
Luci sulla Palestina: anche a Novara il flash mob davanti all'ospedale
