Luci sulla Palestina | anche a Novara il flash mob davanti all' ospedale

Novaratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Novara partecipa al flash mob organizzato dalla rete delle operatrici e degli operatori sanitari #DigiunoGaza in 100 ospedali di tutta Italia per esprimere solidarietà al popolo palestinese, condannare il genocidio in corso e ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza.L'appuntamento con "Luci. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: luci - palestina

Cinema in Villa, ultime luci. Si chiude con la Palestina

'Luci sulla Palestina', flash-mob davanti all'ospedale Bufalini: "Illuminiamo simbolicamente la notte di Gaza"

luci palestina novara flash“Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, il 2 ottobre flash mob anche in diverse città calabresi - Il 2 ottobre alle 21 si terrà in tutta Italia l’iniziativa “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”. Secondo lametino.it

luci palestina novara flashOspedali per Gaza: il 2 ottobre flash mob «contro il genocidio» anche a Ravenna e Faenza - Il 2 ottobre alle 21 si terrà in tutta Italia l’iniziativa “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, «flash mob contro il genocidio palestinese a ... Come scrive ravennaedintorni.it

Cerca Video su questo argomento: Luci Palestina Novara Flash