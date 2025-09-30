Luci sulla Palestina | anche a Novara il flash mob davanti all' ospedale
Anche Novara partecipa al flash mob organizzato dalla rete delle operatrici e degli operatori sanitari #DigiunoGaza in 100 ospedali di tutta Italia per esprimere solidarietà al popolo palestinese, condannare il genocidio in corso e ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza.L'appuntamento con "Luci. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Cinema in Villa, ultime luci. Si chiude con la Palestina
'Luci sulla Palestina', flash-mob davanti all'ospedale Bufalini: "Illuminiamo simbolicamente la notte di Gaza"
"Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza", il 2 ottobre flash mob anche in diverse città calabresi - Il 2 ottobre alle 21 si terrà in tutta Italia l'iniziativa "Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza".
Ospedali per Gaza: il 2 ottobre flash mob «contro il genocidio» anche a Ravenna e Faenza - Il 2 ottobre alle 21 si terrà in tutta Italia l'iniziativa "Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza", «flash mob contro il genocidio palestinese a ...