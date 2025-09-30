Luci sulla Palestina | a Latina un flash mob per ricordare i sanitari uccisi a Gaza

Latinatoday.it | 30 set 2025

Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”: anche a Latina ci sarà il flash mob promosso in tutto il Paese dalla rete delle operatrici e degli operatori sanitari #DigiunoGaza; una mobilitazione che simbolicamente unisce da nord a sud l’intera penisola con il coinvolgimento di 100 ospedali per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

