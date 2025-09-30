Luci sulla Palestina | 100 ospedali per Gaza coinvolti anche i presidi di Rimini Riccione e Novafeltria

Il 2 ottobre, alle 21, si terrà in tutta Italia l’iniziativa “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, flash mob contro il genocidio palestinese a Gaza, promosso dal personale sanitario delle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza. Sono coinvolti anche i presidi ospedalieri Infermi di Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

