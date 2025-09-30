Luci sulla Palestina | 100 ospedali per Gaza anche il Ruggi e l' Umberto I aderiscono al flash mob

Salernotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luci sulla Palestina”: 100 ospedali per Gaza, il 2 ottobre, aderiscono al flash mob nazionale in programma dinanzi ai nosocomi il 2 ottobre, alle ore 21. Ad aderire, anche il Ruggi di Salerno (appuntamento davanti alla palazzina amministrativa) e l'Umberto I di Nocera Inferiore, dove saranno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

