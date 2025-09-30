Luci sulla Palestina | 100 ospedali per Gaza anche il Ruggi e l' Umberto I aderiscono al flash mob
“Luci sulla Palestina”: 100 ospedali per Gaza, il 2 ottobre, aderiscono al flash mob nazionale in programma dinanzi ai nosocomi il 2 ottobre, alle ore 21. Ad aderire, anche il Ruggi di Salerno (appuntamento davanti alla palazzina amministrativa) e l'Umberto I di Nocera Inferiore, dove saranno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: luci - palestina
Cinema in Villa, ultime luci. Si chiude con la Palestina
'Luci sulla Palestina', flash-mob davanti all'ospedale Bufalini: "Illuminiamo simbolicamente la notte di Gaza"
Luci sulla Palestina: anche a Novara il flash mob davanti all'ospedale
GORIZIA - Gorizia, ‘Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza’ flash mob per la Palestina in tutta Italia https://ilgoriziano.it/articolo/gorizia-luci-sulla-palestina-100-ospedali-per-gaza-flash-mob-per-palestina-tutta-italia-30-settembre-2025… #IlGoriziano #Lucis - X Vai su X
LUCI SULLA PALESTINA Giovedì 2 ottobre dalle ore 21.00 la rete delle operatrici e degli operatori sanitari #DigiunoGaza promuove un flash mob davanti agli ospedali di tutta Italia per esprimere solidarietà al popolo palestinese, condannare il genocidio in - facebook.com Vai su Facebook
Luci per la Palestina, il 2 ottobre flash mob in 200 ospedali - Si preannuncia, secondo gli organizzatori, come "il più grande e diffuso flash mob mai realizzato in Italia da quando è iniziato l'attacco israeliano a Gaza". Come scrive ansa.it
LUCI SULLA PALESTINA - 100 OSPEDALI PER GAZA - FLASH MOB - Fazzi Lecce nel piazzale antistante il DEA si terrà un flashmob a favore della Palestina, cosa che ac ... Riporta peacelink.it