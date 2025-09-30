Luci accese al Camilla caffè nell’omonimo Parco urbano

Torna la luce e prende il via una nuova avventura imprenditoriale nel parco della Camilla, grazie alla determinazione di Stefania e Massimo, marito e moglie che hanno deciso di rilanciare il cosiddetto bar della Camilla nellomonimo Parco urbano di via Resistenza. "Desideriamo dare un servizio alla cittadinanza e questo luogo promette bene", annuncia con entusiasmo Stefania, riferendosi a un esercizio che vuol essere più di un semplice bar: un punto di riferimento sociale del Parco urbano. La coppia ha avviato l’attività prendendo in affitto i locali dai proprietari, che erano anche i precedenti gestori, garantendo così continuità a un servizio molto amato dalla comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

