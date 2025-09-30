Luce su Gaza | giovedì 2 ottobre una fiaccolata davanti all' Ospedale Maggiore

Luce su Gaza. Una fiaccolata che illumini simbolicamente la notte delle palestinesi e dei palestinesi. Giovedì 2 ottobre, davanti all'Ospedale Maggiore di Parma, si terrà una fiaccolata in solidarietà alla popolazione della Striscia, colpita dalle bombe e dagli attacchi dell'esercito israeliano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

