La rivista Meridiani, uno dei più autorevoli bimestrali italiani dedicati ai viaggi e alla cultura, nel suo ultimo numero pubblica un monografico interamente dedicato a Lucca e al suo territorio. Grazie alle immagini di Massimo Borchi, il reportage attraversa le bellezze della città e si estende alla provincia: da Montecarlo e i suoi vini al lago di Massaciuccoli, fino a Barga e ai borghi della Garfagnana. Ampio spazio è riservato alle ville della lucchesia e alle eccellenze gastronomiche che caratterizzano sia Lucca sia le aree limitrofe. Il progetto editoriale è stato reso possibile dal Press Tour organizzato da Toscana Promozione, che ha consentito alla redazione di Meridiani di vivere direttamente le esperienze offerte dal territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca protagonista sulle riviste nazionali Meridiani e Style Piccoli