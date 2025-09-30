Lucca Comics & Games la presentazione dell’edizione 2025
Milano, 30 settembre 2025 – Da Milano la diretta della presentazione di Lucca Comics & Games 2025. Si va verso un’altra annata da record, con circa 120.000 biglietti già venduti per accedere all’universo sconfinato di Lucca Comics & Games edizione 2025. Per quanto concerne le vendite giornaliere – fa sapere sempre Lucca Crea – ci sono 4 giornate in crescita rispetto al 2024 (la prima, la seconda, la quarta e la quinta). Il risultato che fa specchio con l’indice di gradimento, comparando le medesime date, risulta pressoché identico con il venduto 2024. Tutto ciò a più di un mese dal via ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lucca - comics
Lucca Comics & Games: Montecatini Terme diventa capitale degli eSports con le Finali del Campionato Italiano di League of Legends
Lucca Comics & Games all’Expo di Osaka: ecco tutte le attività nel padiglione Italia
Lucca Comics all’Expo di Osaka “Siamo la porta del Sol Levante“
LUCCA COMICS 25 - PRENOTA ORA info 06 48903278 Siamo ufficialmente punto vendita GOLD per i biglietti e braccialetti del Lucca Comics & Games 2025! Potrai comprare e ritirare in negozio biglietti e braccialetti! Biglietti disponibili Acqu - facebook.com Vai su Facebook
Sono aperte le prevendite per I LOVE LUCCA COMICS & GAMES di Manlio Castagna, il 10, 11 e 12 novembre. Biglietti su https://iwonderpictures.it/iloveluccacomicsgames/… - X Vai su X
Lucca Comics & Games: Segui in Diretta il Keynote d’Apertura - Scopri tutte le novità, i protagonisti e le anticipazioni in diretta streaming. Da quotidiano.net
Lucca Comics: 700 posti di lavoro, Recruiting day 2 Ottobre 2025 - Sono disponibili 700 posti di lavoro in occasione della nuova edizione del Lucca Comics & Games. Lo riporta ticonsiglio.com