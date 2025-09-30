Lucca Comics & Games gli ultimi annunci prima della fiera tra tanta musica superstar internazionali e…Hideo Kojima
La grande conferma di uno dei rumor più chiacchierati è finalmente arrivata: l'eclettico game creator giapponese sarà a LC&G 2025 per la tappa conclusiva del Death Stranding World Tour. 🔗 Leggi su Wired.it
Lucca Comics & Games: Montecatini Terme diventa capitale degli eSports con le Finali del Campionato Italiano di League of Legends
Lucca Comics & Games all’Expo di Osaka: ecco tutte le attività nel padiglione Italia
Lucca Comics all’Expo di Osaka “Siamo la porta del Sol Levante“
Lucca Comics and Games, tutto pronto per il French Kiss: la musica riconquista la città con due palchi - Tutte le novità dell'edizione 2025 del festival più atteso: grandi ospiti per il mondo del fumetto, del gioco intelligente e del cinema ... Si legge su luccaindiretta.it