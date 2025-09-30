Milano, 30 settembre 2025 – Conto alla rovescia per l’edizione 2025 di Lucca Comics & Games che si terrà nella città toscana dal 29 ottobre al 2 novembre con il tema del “French Kiss” (il bacio alla francese) che ispira il manifesto, a firma della grande illustratrice francese Rébecca Dautremer. Lucca Comics & Games anche quest’anno vede le testate di Editoriale Nazionale (Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!) come media partner impegnate a raccontare l’evento con pagine speciali e sezioni online dedicate. L’omaggio alla Francia. Il ricco giro del mondo della fantasia vede, ovviamente un omaggio alla Francia (una delle realtà dove il fumetto è particolarmente valorizzato) con la mostra “Exagone” che riunisce dodici grandi maestri del fumetto come Claire Bretécher, Moebius, Georges Wolinski, Philippe Druillet, Edmond Baudoin, Marcel Gotlib, Chantal Montellier, François Boucq, Reiser, Tardi, Baru, Florence Cestac. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca Comics & Games, giro del mondo della fantasia: Murakami, la Francia e un musical sui Peanuts