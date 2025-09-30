Lucca Comics & Games annunciato il programma | Stranger Things Caparezza e Hideo Kojima

Lucca Comics & Games, annunciato il programma: Stranger Things, Caparezza e Hideo Kojima Lucca Comics & Games oggi a Milano per la presentazione finale di tutte le novità della prossima edizione del festival, che renderà omaggio alla Francia, patria della bande dessinée. Liberté, Créativité, Diversité, i tre valori dell’Institut Français che si rifanno ai grandi principi della Rivoluzione Francese, sposano alla perfezione i cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude. Tema di quest’anno qualcosa che è francese nel nome ma universale nello spirito: FRENCH KISS, piccolo atto naturale, ma detonatore narrativo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Lucca Comics & Games: Montecatini Terme diventa capitale degli eSports con le Finali del Campionato Italiano di League of Legends

Lucca Comics & Games all’Expo di Osaka: ecco tutte le attività nel padiglione Italia

Lucca Comics all’Expo di Osaka “Siamo la porta del Sol Levante“

Lucca Comics & Games, giro del mondo della fantasia: Murakami, la Francia e un musical sui Peanuts

Lucca Comics and Games, tutto pronto per il French Kiss: la musica riconquista la città con due palchi - Tutte le novità dell'edizione 2025 del festival più atteso: grandi ospiti per il mondo del fumetto, del gioco intelligente e del cinema

Fullmetal Alchemist: Brotherhood in anteprima al Lucca Comics & Games e al cinema il 17, 18 e 19 novembre - La serie capolavoro Fullmetal Alchemist: Brotherhood, diretta da Yasuhiro Irie, arriverà nei cinema italiani solo il 17 novembre in versione originale sottotitolata e il 18 e 19 novembre doppiata in i ... Scrive comingsoon.it