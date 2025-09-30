Lucca Comics & Games annunciato il programma | Stranger Things Caparezza e Hideo Kojima

Cinefilos.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca Comics & Games, annunciato il programma: Stranger Things, Caparezza e Hideo Kojima Lucca Comics & Games oggi a Milano per la presentazione finale di tutte le novità della prossima edizione del festival, che renderà omaggio alla Francia, patria della bande dessinée. Liberté, Créativité, Diversité, i tre valori dell’Institut Français che si rifanno ai grandi principi della Rivoluzione Francese, sposano alla perfezione i cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude. Tema di quest’anno qualcosa che è francese nel nome ma universale nello spirito: FRENCH KISS, piccolo atto naturale, ma detonatore narrativo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lucca - comics

Lucca Comics & Games: Montecatini Terme diventa capitale degli eSports con le Finali del Campionato Italiano di League of Legends

Lucca Comics & Games all’Expo di Osaka: ecco tutte le attività nel padiglione Italia

Lucca Comics all’Expo di Osaka “Siamo la porta del Sol Levante“

lucca comics amp gamesLucca Comics and Games, tutto pronto per il French Kiss: la musica riconquista la città con due palchi - Tutte le novità dell'edizione 2025 del festival più atteso: grandi ospiti per il mondo del fumetto, del gioco intelligente e del cinema ... Segnala luccaindiretta.it

lucca comics amp gamesFullmetal Alchemist: Brotherhood in anteprima al Lucca Comics &amp; Games e al cinema il 17, 18 e 19 novembre - La serie capolavoro Fullmetal Alchemist: Brotherhood, diretta da Yasuhiro Irie, arriverà nei cinema italiani solo il 17 novembre in versione originale sottotitolata e il 18 e 19 novembre doppiata in i ... Scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Lucca Comics Amp Games