Lucca Comics & Games 2025 | tutte le novità della prossima edizione!

Screenworld.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca Comics & Games ha presentato a Milano tutte le novità della prossima edizione, prevista dal 29 ottobre al 2 novembre 2025. Un’edizione all’insegna di tre valori che si rifanno all’Institut Français e di cui il festival condivide in pieno lo spirito: Liberté, Créativité, Diversité, ispirati dalla Rivoluzione Francese, rispecchiano i cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude. Tema di quest’anno qualcosa che è francese nel nome ma universale nello spirito: FRENCH KISS, piccolo atto naturale, ma detonatore narrativo.Il “bacio alla francese” è un gesto che attraversa storie, culture e generazioni, intimo e rivoluzionario insieme, immancabile in ogni narrazione pop, dal cinema alla letteratura fantastica e alla graphic novel. 🔗 Leggi su Screenworld.it

lucca comics amp games 2025 tutte le novit224 della prossima edizione

© Screenworld.it - Lucca Comics & Games 2025: tutte le novità della prossima edizione!

In questa notizia si parla di: lucca - comics

Lucca Comics & Games: Montecatini Terme diventa capitale degli eSports con le Finali del Campionato Italiano di League of Legends

Lucca Comics & Games all’Expo di Osaka: ecco tutte le attività nel padiglione Italia

Lucca Comics all’Expo di Osaka “Siamo la porta del Sol Levante“

lucca comics amp gamesLucca Comics and Games, tutto pronto per il French Kiss: la musica riconquista la città con due palchi - Tutte le novità dell'edizione 2025 del festival più atteso: grandi ospiti per il mondo del fumetto, del gioco intelligente e del cinema ... Si legge su luccaindiretta.it

lucca comics amp gamesStranger Things arriva a Lucca! Tutte le novità nel programma del Comics &amp; Games 2025 - Tra i grandi ospiti del Lucca Comics & Games 2025 ci saranno i ragazzi di Stranger Things, Hideo Kojima e tanti altri! Segnala bestmovie.it

Cerca Video su questo argomento: Lucca Comics Amp Games