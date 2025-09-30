Lucca Comics & Games 2025 | tutte le novità della prossima edizione!

Lucca Comics & Games ha presentato a Milano tutte le novità della prossima edizione, prevista dal 29 ottobre al 2 novembre 2025. Un’edizione all’insegna di tre valori che si rifanno all’Institut Français e di cui il festival condivide in pieno lo spirito: Liberté, Créativité, Diversité, ispirati dalla Rivoluzione Francese, rispecchiano i cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude. Tema di quest’anno qualcosa che è francese nel nome ma universale nello spirito: FRENCH KISS, piccolo atto naturale, ma detonatore narrativo.Il “bacio alla francese” è un gesto che attraversa storie, culture e generazioni, intimo e rivoluzionario insieme, immancabile in ogni narrazione pop, dal cinema alla letteratura fantastica e alla graphic novel. 🔗 Leggi su Screenworld.it

