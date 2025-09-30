Lucca comics & games 2023 | programma con stranger things caparezza e hideo kojima

Anteprima di Lucca Comics & Games 2025: focus sulle novità e sugli eventi principali. Lucca Comics & Games si prepara a una nuova edizione ricca di iniziative, esposizioni e ospiti internazionali. La manifestazione, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre 2025, si distingue per il suo forte richiamo nel mondo del fumetto, del gioco e dell’intrattenimento. Quest’anno, il festival rende omaggio alla Francia, patria della bande dessinée, con un tema centrale che celebra i valori universali della libertà, creatività e diversità. Attraverso un articolato programma di eventi, la manifestazione intende rafforzare i legami tra culture diverse e promuovere l’innovazione nel settore dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

