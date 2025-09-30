Luca Santini eletto nuovo presidente della Comunità del Parco nazionale delle Foreste casentinesi

Arezzo, 30 settembre 2025 – Nella seduta di lunedì 29 settembre, a Santa Sofia (FC), la Comunità del parco nazionale delle Foreste casentinesi, ovvero l’organo che riunisce tutti gli enti locali con competenza amministrativa nell'area protetta (undici Comuni, due Province, una Città metropolitana e due Regioni), ha eletto all’unanimità il suo nuovo presidente, nella persona di Luca Santini, sindaco di Pratovecchio Stia e già guida politica dello stesso ente per due mandati. La presidente f.f. del Parco, Claudia Mazzoli, che ha assistito alla seduta, si è congratulata con Santini, sottolineando l'importanza del ruolo della Comunità del Parco per la coesione territoriale e per la definizione di strategie di promozione economica e sociale dei territori e quale impulso e contributo fondamentale alla presidenza ed al consiglio direttivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it