Luca Calvani sposa Alessandro Franchini reunion di ex GF alle nozze | da Stefania Orlando a Helena e Javier

Luca Calvani, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha sposato il compagno Alessandro Franchini dopo quasi 10 anni d'amore. La cerimonia si è svolta il 29 settembre al tramontro in un'antica fattoria immersa nelle colline toscane. Tra gli invitati diversi ex gieffini, come Amanda Lecciso, Helena Prestes e Javier Martinez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Solo candele, parole intime e l'abbraccio dei più cari: così Luca Calvani e il compagno Alessandro Franchini hanno celebrato la vigilia delle nozze: «Abbiamo condiviso pensieri d'amore a lume di candela»

BOLOGNA – Giovedì 18 settembre alle ore 19.00 Luca Calvani, attore, regista e creativo, noto volto televisivo, presenterà il suo primo libro "Cavoli & Merende – Ricette e consigli per quattro stagioni", un viaggio fotografico attraverso la cucina vegetariana

