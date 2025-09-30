Luca Calvani sposa Alessandro dopo 10 anni di fidanzamento | chi era presente del Grande Fratello

Le nozze tra natura e autenticità. Il 29 settembre, tra i colori caldi delle colline toscane, Luca Calvani e Alessandro Franchini hanno coronato dieci anni d’amore con un matrimonio che ha unito eleganza e semplicità. La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice della Fattoria Paterno, immersa nel cuore del Chianti, un luogo che rappresenta perfettamente lo spirito della coppia: autentico, rustico e accogliente. L’attore, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e il compagno hanno scelto tonalità autunnali per i loro abiti: Calvani con un completo sabbia e cravatta marrone, Franchini con un elegante due pezzi color crema. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Luca Calvani sposa Alessandro dopo 10 anni di fidanzamento: chi era presente del Grande Fratello

In questa notizia si parla di: luca - calvani

Luca Calvani dopo il Grande Fratello: il nuovo programma che non ti aspetti

Luca Calvani torna in Tv, dove lo vedremo dopo il “Grande Fratello”

Luca Calvani torna in TV con un programma tutto suo

Luca Calvani sposa Alessandro, tutto sul matrimonio e un’assenza che fa rumore - facebook.com Vai su Facebook

L'attore Luca Calvani si è sposato: ecco con chi #grandefratello #lucacalvani #30settrembre - X Vai su X

Luca Calvani sposa Alessandro Franchini: alle nozze la reunion del Grande Fratello Vip - Luca Calvani sposa Alessandro Franchini in Toscana: alle nozze la reunion tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Segnala donnaglamour.it

Luca Calvani e Alessandro Franchini si sono sposati: la cerimonia romantica e gli invitati del GF - Luca Calvani e Alessandro Franchini si sono sposate: gli invitati famosi (conosciuti al Grande Fratello) e la cerimonia in Toscana. Come scrive dilei.it