Luca Calvani il matrimonio con Alessandro Franchini | tutti i dettagli

Luca Calvani e Alessandro Franchini hanno scelto di coronare la loro storia d'amore dopo 9 anni di fidanzamento. Una cerimonia "leggera, divertente, ma a un certo punto abbiamo chiesto che calasse il silenzio" ha rivelato l'ex concorrente del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Luca Calvani, il matrimonio con Alessandro Franchini: tutti i dettagli

