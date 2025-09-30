Luca Calvani e Alessandro Franchini sposi le foto del matrimonio | la location in Toscana gli invitati dal Grande Fratello e l' assenza che fa rumore

Luca Calvani e Alessandro Franchini si sono promessi amore eterno ieri, lunedì 29 settembre il matrimonio tra le colline toscane, il loro posto nel cuore. Davanti ad amici, parenti e la. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Luca Calvani e Alessandro Franchini sposi, le foto del matrimonio: la location in Toscana, gli invitati dal Grande Fratello e l'assenza che fa rumore

