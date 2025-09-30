Luca Calvani e Alessandro Franchini si sono sposati | la cerimonia romantica e gli invitati del GF
Luca Calvani e Alessandro Franchini si sono sposati. L’attore e il compagno si sono giurati amore eterno con una cerimonia romantica in cui erano presenti tantissimi ex protagonisti del Grande Fratello. Luca Calvani e Alessandro Franchini sposi. Luca Calvani e Alessandro Franchini si sono sposati presso l’antica Fattoria Paterno, in Toscana, per la precisione nella zona del Chianti fra colline verdi e filari di cipressi. Un luogo magico che ha fatto da cornice al loro “sì”. La cerimonia si è svolta al tramonto alla presenza di amici e parenti. I bassotti della coppia hanno accompagnato Luca e Alessandro all’altare, poi lo scambio delle promesse e infine i festeggiamenti che sono continuati sino a tarda notte. 🔗 Leggi su Dilei.it
