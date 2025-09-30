Luca Banchi è il nuovo ct dell’Italbasket

L'ex coach di Lettonia e Virtus Bologna ha firmato un triennale

LIVE Italia-Lettonia, Amichevole basket 2025 in DIRETTA: a Trieste arrivano gli uomini di Luca Banchi

Coach Pozzecco lascia l’Italbasket. Luca Banchi probabile successore

Luca Banchi prossimo ct dell’Italbasket: arriva la conferma di Petrucci

luca banchi 232 nuovoLuca Banchi &#232; il nuovo ct dell’Italbasket: agli ultimi Mondiali è stato eletto “best coach” - Dal 2021 al 2025 ha guidato la Lettonia, portandola al quinto posto nell'ultima rassegna iridata: esperienze anche sulle panchine di Pesaro, Virtus Vologna e Anadolu ... Scrive ilfattoquotidiano.it

luca banchi 232 nuovoUFFICIALE – Luca Banchi &#232; il nuovo allenatore dell’Italia - La Federazione Italiana Pallacanestro comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione tecnica triennale con Luca Banchi che, dopo essere stato ... Secondo basketinside.com

