Luca Banchi è il nuovo ct dell’Italbasket | agli ultimi Mondiali è stato eletto best coach

La notizia era nell’aria, adesso c’è anche l’ufficialità: Luca Banchi è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di basket. L’ex Virtus Bologna succede a Gianmarco Pozzecco, che dopo l’eliminazione agli Europei contro la Slovenia ha deciso di dimettersi e farsi da parte. Le ultime tre settimane sono servite alla Federazione italiana pallacanestro (Fip) per valutare i profili liberi a cui affidare la panchina azzurra e la scelta è ricaduta su Banchi, che agli Europei ha concluso la sua esperienza sulla panchina della Lettonia. Proprio con la Lettonia – dove è considerato l’artefice del grande salto di qualità del basket degli ultimi tempi – nel corso dei mondiali del 2023, è stato votato miglior coach della competizione dopo aver raggiunto i quarti di finale (poi persi contro la Germania campione del Mondo) e dopo aver vinto la finale per il quinto posto proprio contro l’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
