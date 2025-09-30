Luc Besson e Matilda De Angelis racconteranno la nuova versione di Dracula, in programma una serie di spaventose notti horror, l'anteprima del nuovo Occhi di gatto e dell'atteso No Other Choice, ultimo acclamato titolo del maestro Park Chan-wook. Luc Besson tra gli ospiti di punta dell'Area Movie di Lucca Comics & Games 2025, a cura di QMI, che quest'anno celebra i suoi 15 anni. Il regista francese, insieme a Matilda de Angelis, interverrà alla manifestazione lucchese per presentare il suo Dracula. L'amore perduto, in uscita con Lucky Red il 29 ottobre. Ma sono tanti gli eventi ospitati dalla sezione dedicata a cinema e tv di Lucca Comics & Games. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Luc Besson presenta il suo Dracula a Lucca Comics & Games, L'uovo dell'angelo tra le anteprime