Lube Mondiale | sette convocati e una finale tutta biancorossa
La Lube protagonista ai Mondiali di pallavolo nelle Filippine, chiusi con lo storico trionfo dell’Italia di Fefé De Giorgi. Ben sette i tesserati biancorossi convocati dalle rispettive Nazionali, con Loeppky costretto a rifiutare la chiamata del Canada per l'imminente nascita della terza figlia. Il primo degli “eliminati” è stato Pablo Kukartsev, con la sua Argentina sconfitta agli ottavi di finale proprio dall’Italia. Il suo torneo si è chiuso con ben 57 punti totali in quattro partite giocate. È toccato poi a Wout D’Heer, eliminato con il suo Belgio sempre dall’Italia ma stavolta ai quarti. Nella stessa fase ha salutato il torneo anche Poriya, con l’Iran sconfitto dalla Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: lube - mondiale
Protagonisti al Mondiale. Ecco il poker della Lube
Una Lube Mondiale: Balaso, Bottolo e Gargiulo campioni iridati, Nikolov top scorer assoluto nelle Filippine - facebook.com Vai su Facebook
Simona Sileoni: "Quanta Lube a Manila! Siamo fieri di aver ammirato così tanti biancorossi tra i protagonisti del Mondiale! Cucinieri del passato, del presente e, perché no, del futuro...!" #esserelube #cucinelube https://lubevolley.it/news/2025-09-29-simona- - X Vai su X
I magnifici sette della Lube: "Vetrina mondiale per i ragazzi" - Il Mondiale dell’Italia comincia questo pomeriggio misurandosi alle 15. Lo riporta sport.quotidiano.net
Mondiali Under 20, i convocati dell'Italia: ecco l'elenco degli azzurrini - Sono 21 i convocati dal CT Carmine Nunziata per il Mondiale Under 20, che in questo 2025 coinvolgerà anche l'Italia. Riporta tag24.it