La Lube protagonista ai Mondiali di pallavolo nelle Filippine, chiusi con lo storico trionfo dell’Italia di Fefé De Giorgi. Ben sette i tesserati biancorossi convocati dalle rispettive Nazionali, con Loeppky costretto a rifiutare la chiamata del Canada per l'imminente nascita della terza figlia. Il primo degli “eliminati” è stato Pablo Kukartsev, con la sua Argentina sconfitta agli ottavi di finale proprio dall’Italia. Il suo torneo si è chiuso con ben 57 punti totali in quattro partite giocate. È toccato poi a Wout D’Heer, eliminato con il suo Belgio sempre dall’Italia ma stavolta ai quarti. Nella stessa fase ha salutato il torneo anche Poriya, con l’Iran sconfitto dalla Repubblica Ceca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lube Mondiale: sette convocati e una finale tutta biancorossa