La stagione della Cucine Lube Civitanova è iniziata il 20 agosto con il raduno e le visite mediche, seguite il giorno dopo dal primo allenamento all’Eurosuole Forum. Prime indicazioni di Medei ai vicecampioni d’Italia, nonostante il gruppo a ranghi ridotti per gli impegni. Il Mondiale ha poi ridotto ulteriormente il gruppo a disposizione del coach, che ha comunque proseguito con gli allenamenti tra palestra e campo. Più di due settimane complete di preparazione prima del debutto nel primo test. Il 17 settembre i biancorossi sono scesi sul campo dell’Eurosuole Forum in una grande sfida contro la Sir Susa Scai Perugia, vincendo per 3-1 davanti ai loro tifosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lube, lavoro e vittorie nella preseason Buone sensazioni per coach Medei