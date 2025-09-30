Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi martedì 30 settembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 27 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 82 (95) 72 (69) 88 (66) 74 (64) 31 (62) Cagliari: 42 (104) 85 (101) 8 (81) 48 (75) 65 (73) Firenze: 42 (91) 76 (78) 89 (53) 69 (52) 67 (50) Genova: 56 (68) 49 (60) 54 (56) 73 (47) 68 (43) Milano: 25 (94) 47 (61) 56 (60) 51 (57) 71 (56) Napoli: 25 (65) 8 (56) 33 (55) 42 (52) 66 (51) Palermo: 59 (85) 14 (72) 45 (61) 4 (57) 85 (53) Roma: 63 (77) 16 (64) 53 (50) 86 (49) 18 (44) Torino: 7 (75) 4 (71) 46 (63) 66 (55) 36 (52) Venezia: 5 (91) 58 (70) 16 (68) 43 (56) 49 (55) Nazionale: 82 (104) 59 (80) 35 (74) 58 (69) 26 (59). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 30 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

In questa notizia si parla di: lotto - superenalotto

