Imola, 30 settembre 2025 –??????Un tombino incassato, la radice di un albero che solleva l’asfalto, un attraversamento privo di segnaletica tattile. Dettagli che per molti passano inosservati, ma in grado di rappresentare ostacoli quotidiani per chi si muove in carrozzina, con un bastone o spingendo un passeggino. È partita da qui la costruzione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) approvato nei giorni scorsi dalla Giunta: una passeggiata urbana assieme ai tecnici incaricati e ai rappresentanti di associazioni locali. Durante il sopralluogo sono emerse alcune delle criticità più diffuse: pavimentazioni dissestate, caditoie troppo profonde, assenza di rampe agli ingressi degli edifici, fermate degli autobus prive di percorsi pedonali protetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta alle barriere architettoniche: piano da dieci milioni in 10 anni