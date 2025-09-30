Lotta all’abbandono dei rifiuti | a Francavilla tempi duri per gli incivili e i lanciatori di buste

Chietitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Linea dura dell'amministrazione comunale di Francavilla al Mare contro l’abbandono dei rifiuti, un fenomeno che proprio nell’estate 2025 ha registrato un incremento rispetto agli anni precedenti. Durante la stagione estiva, infatti, l’aumento della popolazione ha portato a una maggiore inciviltà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

