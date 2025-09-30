Lotta al tumore al seno ottobre è il mese del Nastro Rosa | Al lavoro per un nuovo sistema di screening
Ottobre è il mese rosa, un appuntamento fondamentale per la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) che ogni anno, in questo mese, promuove la campagna Lilt for Women Nastro Rosa, per informare e sensibilizzare le donne sulla vitale importanza della prevenzione del cancro al seno. La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Settima edizione di Valbossa IN Rosa che arriva a raggiungere 34 comuni in lotta con il tumore al seno
Lotta al tumore: "La prevenzione è fondamentale" #Prevenzione
Tumore al seno. Ottobre Rosa 2025 ai nastri di partenza - Al tempo stesso, la Regione Lazio amplia, nel mese di ottobre, l’offerta di una mammografia di screening alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni in occasione della campagna “Ottobre Rosa 2025” ... Scrive quotidianosanita.it
Ottobre Rosa 2025, la Regione Lazio estende la prevenzione del tumore al seno alle donne 45-49enni - Screening gratuiti e percorsi diagnostici completi per rafforzare la lotta contro la neoplasia più diffusa tra le donne ... Riporta latinaoggi.eu