Lotta al dumping degli stipendi | sindacati e imprese insieme per combattere il fenomeno
Un patto contro il dumping degli stipendi, ovvero la tendenza al 'ribasso' delle retribuzioni per limitare costi e generare profitti. Sindacati e imprese si uniscono per combattere lo sfruttamento nei settori del commercio, turismo e servizi.L'iniziativa, promossa dalla Uiltucs Puglia nel corso.
Direttamente dalla Terra dei Fuochi, a Uil Camp 2025 Don Maurizio Patriciello, da sempre in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Mercoledì 17 settembre a Vasto! #uilcamp2025 #nodumpingcontrattuale
Lotta al dumping degli stipendi: sindacati e imprese insieme per combattere il fenomeno - L'iniziativa, promossa dalla Uiltucs Puglia nel corso di un convegno in Camera di Commercio a Bari, ha visto la partecipazione della presidente della Cciaa di Bari Lucia Di Bisceglie ...
Crisi Amt, saltano gli stipendi di luglio di una delle aziende fornitrici: la denuncia dei sindacati - Ancora una volta i ritardi nei pagamenti lungo la catena degli appalti colpiscono i lavoratori: i trentasette dipendenti ...