Bologna, 30 settembre 2025 – Da monastero olivetano a ospedale, centro di ricerca, eccellenza internazionale nell’ortopedia. L’ ospedale Rizzoli apre i suoi storici portoni – in occasione della giornata nazionale degli Ospedali Storici Italiani organizzata da Acosi (Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani) – domenica 5 ottobre alle 16. In collaborazione con il dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, i visitatori possono partecipare a un evento dedicato alla scoperta dell’ identità storica e scientifica del complesso di San Michele in Bosco. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla meridiana a foro gnomonico progettata nel diciottesimo secolo dal padre olivetano Ferdinando Messia de Prado, con la proiezione di un video che sarà poi visibile accanto alla meridiana stessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ospedale Rizzoli apre i portoni: una giornata alla scoperta della meridiana ‘illuminista’