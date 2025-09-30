L' ospedale Gemelli costruisce un maxi polo per le malattie cardiovascolari | via al cantiere

Romatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo polo da 22mila metri quadri in cui verranno riunite tutte le attività del Dipartimento di Scienze cardiovascolari – Cuore, diretto dal professor Massimo Massetti. È il progetto lanciato dall’ospedale Gemelli: il cantiere è partito e l’obiettivo è mettere in piedi la struttura – se ne. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ospedale - gemelli

Lotito in ospedale, come sta il presidente della Lazio dopo il malore: è ricoverato al Gemelli

Lotito è stato dimesso dall’ospedale Gemelli dopo il ricovero: come sta il presidente della Lazio

Nella puntata del 15 luglio della serie turca di Canale La notte nel cuore Sumru finisce in ospedale e Hikmet scopre il segreto dei gemelli

L'ospedale Gemelli costruisce un maxi polo per le malattie cardiovascolari: via al cantiere - Avrà una superficie complessiva di 27mila metri quadri, con più di 100 posti letto: "Pronto in meno di tre anni" ... Come scrive romatoday.it

ospedale gemelli costruisce maxiGemelli: ecco il cantiere di “Cuore”, il maxi polo sulle malattie cardiovascolari da 77 milioni - 000 metri quadri il Polo che vedrà la luce in meno di tre anni ospiterà oltre 100 posti letto ... Si legge su ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Gemelli Costruisce Maxi