L' oroscopo di oggi - martedì 30 settembre 2025

Ariete ?? Ciao caro Ariete, chiudi il mese di settembre con alcune questioni in sospeso ne l’ambito pratico ma anche con una nuova forza e consapevolezza delle tue capacità. Oggi sei in un Mood di presa di posizione, soprattutto verso chi sembra porre dei limiti e ostacoli alle tue intenzioni Marte eccellente nel segno dello Scorpione, infonde energia, dinamismo e tanto sex appeal che mica non guasta nelle conoscenze come nel tuo modo di comunicare. Se stai attendendo delle conferme o risposte nel lavoro come in famiglia, ti consiglio in questo martedì di non accelerare i tempi. Ogni cosa per essere fatta a dovere necessità della capacità di saper cogliere il momento giusto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - martedì 30 settembre 2025

