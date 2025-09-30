L' oro da investimento a 105 euro al grammo Le ragioni profonde di una crescita continua che non si fermerà ancora
Perchè l'oro è l'unica attuale certezza in un'economia mondiale sempre più pericolosa, instabile, confusa e fragile Ogni giorno un record di crescita che oggi ci annunzia un ennesimo traguardo storico: ben 105 euro al grammo. Un kilogrammo aureo quindi corrisponde a 105.000 euro! Perchè l'oro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: investimento - euro
Marina di Bibbona, la pineta si rifà il look: investimento da 275mila euro per 3.500 nuove piante
Acquedotto di Fornacette, investimento da 1,2 milioni di euro per una rete più moderna
UGL Metalmeccanici Nazionale. Piombino: un nuovo futuro per la siderurgia italianaDopo la tornata delle assemblee, il mondo del lavoro accoglie con favore l’investimento da 2,5 miliardi di euro per il rilancio dell’area ex Lucchini
I lavori, dall’investimento di 100mila euro, dovrebbero concludersi entro la fine di novembre prossimo. #veronanetwork #restauro #news #muramagistrali - facebook.com Vai su Facebook
Oro e contanti, arriva la stretta doganale: soglia a 10 mila euro - entrano tutti gli strumenti negoziabili al portatore che non prevedono di dover provare l’identità o il diritto di disporne: dai ... Lo riporta ilsole24ore.com
Ingannano 5mila risparmiatori a investire nell’oro: come funziona la truffa della Global Group da 60 milioni di euro - Così agiva un'associazione a delinquere scoperta da un'operazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della ... Come scrive fanpage.it