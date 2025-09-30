Loreto sceglie Fratelli D' Italia | alle elezioni regionali il consenso per il partito di Giorgia Meloni raggiunge il 33,77%
LORETO – A Loreto la coalizione più votata in queste elezioni regionali è stata quella del centrodestra che si è imposta con il 53,14%, contro il 41,82% ottenuto dal centrosinistra. Poco meno di 11 punti di differenza frutto soprattutto della grande fiducia di cui ha goduto Fratelli D’Italia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
