Loreto sceglie Fratelli D' Italia | alle elezioni regionali il consenso per il partito di Giorgia Meloni raggiunge il 33,77%

Anconatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LORETO – A Loreto la coalizione più votata in queste elezioni regionali è stata quella del centrodestra che si è imposta con il 53,14%, contro il 41,82% ottenuto dal centrosinistra. Poco meno di 11 punti di differenza frutto soprattutto della grande fiducia di cui ha goduto Fratelli D’Italia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

