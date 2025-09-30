Lorenzo Salvia nuovo capo ufficio stampa di Cassa Depositi e Prestiti
Lorenzo Salvia, da quanto risulta al Foglio, sarà il nuovo capo ufficio stampa di Cassa depositi e Prestiti. Firma economica del Corriere della Sera, già capo ufficio stampa del Mef con il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, va a dirigere la comunicazione della cassaforte di stato dopo una selezione con headhunter. Ha lavorato nella comunicazione istituzionali con ruoli di addetto stampa al ministero della Giustizia e della Difesa. Ora il nuovo ruolo a fianco dell’ad Dario Scannapieco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
