Lorenzo Salvia, da quanto risulta al Foglio, sarà il nuovo capo ufficio stampa di Cassa depositi e Prestiti. Firma economica del Corriere della Sera, già capo ufficio stampa del Mef con il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, va a dirigere la comunicazione della cassaforte di stato dopo una selezione con headhunter. Ha lavorato nella comunicazione istituzionali con ruoli di addetto stampa al ministero della Giustizia e della Difesa. Ora il nuovo ruolo a fianco dell’ad Dario Scannapieco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lorenzo Salvia nuovo capo ufficio stampa di Cassa Depositi e Prestiti