Lorenzo Musetti non avrà un bel ricordo dell’esperienza a Pechino quest’anno. Nella capitale cinese, il toscano avrebbe voluto riscattarsi, dopo la finale persa a Chengdu, sempre in Cina, non sfruttando due match-point nel confronto col cileno Alejandro Tabilo. Le cose sono andate diversamente e hanno preso una piega molto poco gradita. Musetti, infatti, è stato costretto al ritiro ieri per un problema fisico (gluteo sinistro), non concludendo il quarto di finale contro l’americano Learner Tien. Conquistato in maniera autorevole il primo set sul 6-4, Lorenzo ha iniziato ad avvertire una fitta nel gioco d’apertura del secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti si ritira a Pechino tra i fischi e i buu del pubblico: la reazione dell’azzurro contro uno spettatore