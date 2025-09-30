Lorenzo Musetti si ritira a Pechino tra i fischi e i buu del pubblico | la reazione dell’azzurro contro uno spettatore
Lorenzo Musetti non avrà un bel ricordo dell’esperienza a Pechino quest’anno. Nella capitale cinese, il toscano avrebbe voluto riscattarsi, dopo la finale persa a Chengdu, sempre in Cina, non sfruttando due match-point nel confronto col cileno Alejandro Tabilo. Le cose sono andate diversamente e hanno preso una piega molto poco gradita. Musetti, infatti, è stato costretto al ritiro ieri per un problema fisico (gluteo sinistro), non concludendo il quarto di finale contro l’americano Learner Tien. Conquistato in maniera autorevole il primo set sul 6-4, Lorenzo ha iniziato ad avvertire una fitta nel gioco d’apertura del secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: lorenzo - musetti
Sinner-Musetti agli Us Open: Lorenzo teso, break immediato di Jannik Diretta 3-0
Lorenzo Musetti resta in top-10! Conservato un posto al sole, ma c’è un triplo rischio di sorpasso
Lorenzo Musetti ringrazia Sinner e resta n.7 al mondo: la situazione nella Race verso le Finals
Con il ritiro di Lorenzo Musetti, Learner Tien non solo ha strappato il passo per l’accesso alle semifinali di Pechino, ma ha anche fatto registrare due statistiche davvero interessanti. Innanzitutto è diventato il secondo semifinalista più giovane nella storia del C - X Vai su X
Lorenzo Musetti si scusa ancora col pubblico cinese dopo i fischi; "Mi aspettavo un'accoglienza così, me la sono meritata" - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Musetti si ritira a Pechino tra i fischi e i buu del pubblico: la reazione dell’azzurro contro uno spettatore - Lorenzo Musetti non avrà un bel ricordo dell'esperienza a Pechino quest'anno. Si legge su oasport.it
Musetti si ritira dall'Atp Pechino, Tien in semifinale - L'azzurro si è ritirato a causa di un problema fisico avuto nel secondo set durante la sfida contro Tien nei quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino. Riporta sport.sky.it