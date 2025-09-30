Lorenzo Musetti e i suoi tanti infortuni nel 2025 | diversi stop in una stagione di crescita per il toscano

Non ci sono dubbi che Lorenzo Musetti abbia compiuto dei miglioramenti sensibili sul campo da gioco nel massimo circuito internazionale del tennis. Il toscano, attuale n.9 del mondo, è in lizza per qualificarsi alle ATP Finals di Torino e per l’Italia sarebbe un risultato storico perché vorrebbe voler dire due tennisti del Bel Paese presenti nel Master di fine anno. Una situazione frutto dei grandi risultati che Musetti ha maturato sulla stagione sulla terra rossa, mettendo in mostra una grande continuità di rendimento: – Finale a Montecarlo; – Semifinale a Madrid; – Semifinale a Roma; – Semifinale al Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it

