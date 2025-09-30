Lorenzo Musetti e i suoi tanti infortuni nel 2025 | diversi stop in una stagione di crescita per il toscano
Non ci sono dubbi che Lorenzo Musetti abbia compiuto dei miglioramenti sensibili sul campo da gioco nel massimo circuito internazionale del tennis. Il toscano, attuale n.9 del mondo, è in lizza per qualificarsi alle ATP Finals di Torino e per l’Italia sarebbe un risultato storico perché vorrebbe voler dire due tennisti del Bel Paese presenti nel Master di fine anno. Una situazione frutto dei grandi risultati che Musetti ha maturato sulla stagione sulla terra rossa, mettendo in mostra una grande continuità di rendimento: – Finale a Montecarlo; – Semifinale a Madrid; – Semifinale a Roma; – Semifinale al Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: lorenzo - musetti
Sinner-Musetti agli Us Open: Lorenzo teso, break immediato di Jannik Diretta 3-0
Lorenzo Musetti resta in top-10! Conservato un posto al sole, ma c’è un triplo rischio di sorpasso
Lorenzo Musetti ringrazia Sinner e resta n.7 al mondo: la situazione nella Race verso le Finals
Con il ritiro di Lorenzo Musetti, Learner Tien non solo ha strappato il passo per l’accesso alle semifinali di Pechino, ma ha anche fatto registrare due statistiche davvero interessanti. Innanzitutto è diventato il secondo semifinalista più giovane nella storia del C - X Vai su X
Lorenzo Musetti si scusa ancora col pubblico cinese dopo i fischi; "Mi aspettavo un'accoglienza così, me la sono meritata" - facebook.com Vai su Facebook
Musetti vuota il sacco, annuncio bomba poco fa - Jannik Sinner vuole rifarsi dopo la perdita del primato nel ranking ATP e soprattutto tornare a vincere con ... Segnala tennisfever.it
Lorenzo Musetti beccato dal pubblico di Pechino dopo il suo ritiro: fischi e ‘buu’ all’uscita dal campo per il toscano - Si è conclusa nel peggiore dei modi l'avventura di Lorenzo Musetti nel torneo ATP500 di Pechino. Riporta oasport.it