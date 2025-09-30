L' Oréal Paris apre la settimana della moda di Parigi con una sfilata dal cast stellare
Per l'ottavo anno consecutivo tutte le ambassador di L'Oréal Paris, unite dal claim «Perché tu vali», hanno calcato la passerella per aprire la settimana della moda parigina all'insegna della sorellanza e dell'empowerment. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: paris - apre
La Paris Fashion Week si apre con uno dei momenti più attesi: la sfilata P/E 2026 di Saint Laurent, presentata sotto la Tour Eiffel, luogo simbolico per la maison e scenario abituale dei suoi fashion show.
Sognando Disneyland Paris – Newport Bay Club 4* Dal 18 al 20 Gennaio 2026 Vivi 3 giorni di magia con 2 notti presso il Newport Bay Club 4* e ingresso ai due parchi Disney: Disneyland e Walt Disney Studios! Ore extra di magia: il parco apre dall - facebook.com Vai su Facebook
le #défilérenault #thecarwalk apre le porte! un vero capolavoro architettonico sugli champs-élysées, che celebra con orgoglio la cultura pop automobilistica. per venire a scoprirlo: 53 champs-élysées, paris - linea 1 o 9, RER. per saperne di più: https://bit.ly/Re - X Vai su X