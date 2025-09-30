L' Oréal Paris apre la settimana della moda di Parigi con una sfilata dal cast stellare

Per l'ottavo anno consecutivo tutte le ambassador di L'Oréal Paris, unite dal claim «Perché tu vali», hanno calcato la passerella per aprire la settimana della moda parigina all'insegna della sorellanza e dell'empowerment. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

La Paris Fashion Week si apre con uno dei momenti più attesi: la sfilata P/E 2026 di Saint Laurent, presentata sotto la Tour Eiffel, luogo simbolico per la maison e scenario abituale dei suoi fashion show.

