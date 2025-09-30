Lookman Juric lo rilancia in Champions contro il Brugge dopo la rottura in estate

Novità importante nelle file dell’ Atalanta per la partita di Champions League contro i belgi del Club Brugge, a Bergamo. Il tecnico Ivan Juric schiera per la prima volta in stagione da titolare Ademola Lookman, reintegrato in squadra nelle scorse settimane dopo la telenovela messa in scena quest’estate per andare all’Inter. Questo evento non accadeva da ben 4 mesi, precisamente dalla sfida contro il Parma del 25 maggio: vedremo se l’ex Lipsia e Leicester riuscirà a dare il suo contributo alla causa al suo ritorno in campo. Rientra anche Ederson. Ecco la formazione ufficiale dell’Atalanta: Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Krstovic, Lookman. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lookman, Juric lo rilancia in Champions contro il Brugge dopo la rottura in estate

