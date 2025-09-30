Lookman Inter l’ex obiettivo torna titolare con l’Atalanta | la scelta di Juric per il Club Brugge

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Ademola Lookman fa il suo ritorno nella formazione titolare dell’ Atalanta a distanza di più di quattro mesi dall’ultima volta, e lo fa in una serata importante: la Dea affronta il Club Brugge nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Il nigeriano, che è stato protagonista di voci di mercato in estate, in particolare per un possibile trasferimento all’ Inter, torna così a giocare dal primo minuto dopo un lungo periodo di assenza, rientrando a pieno titolo nei piani di Ivan Juric. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, l’ex obiettivo torna titolare con l’Atalanta: la scelta di Juric per il Club Brugge

In questa notizia si parla di: lookman - inter

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi

L'ultima rivelazione su #Lookman-#Inter! ? "E sulle voci di esonero di #Chivu..." NUOVO VIDEO con @maugirzio_russo, ospite @mattiatodisco - X Vai su X

Riccardo Trevisani a 'Cronache di Spogliatoio': "Dico una cosa sull'#Inter: 45 milioni per Lookman, 45 milioni per Koné. Ma 45 milioni per... Gigio #Donnarumma. Questo era l'acquisto da fare. E costava meno di 45 quindi diciamo che il primo anno di ingaggi - facebook.com Vai su Facebook

Altro che Lookman, l’Inter ha scelto il suo erede: il colpo si chiude a gennaio - In casa Inter tiene sempre banco il calciomercato ed il club nerazzurro potrebbe prendere un nuovo giocatore ... Si legge su spaziointer.it

“Lookman un rimpianto”: Inter, l’accusa è netta! - Ademola Lookman lo si può ritenere un vero e proprio rimpianto in casa Inter: il messaggio del giornalista è netto. Secondo spaziointer.it