Salvatore Ocone è stato individuato fermo in un campo a Ferrazzano, in Molise; in auto con lui il cadavere del figlio di 15 anni e la figlia di 16 gravemente ferita; era ricercato da ore per l'omicidio della moglie, Elisa Polcino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’omicidio della moglie, 70km in auto col figlio morto e la figlia in fin di vita: la fuga di Salvatore Ocone - Salvatore Ocone è stato individuato fermo in un campo a Ferrazzano, in Molise; in auto con lui il cadavere del figlio di 15 anni e la figlia di 16 gravemente ... Si legge su fanpage.it
Fermato l’uomo ricercato per il femminicidio nel Beneventano. Morto un figlio, gravissima la sorella - Salvatore Ocone ha colpito la moglie Elisa Polcino, probabilmente con una pietra. Secondo napoli.repubblica.it