La polizia stradale ha comunicato le strade che saranno soggette a controllo elettronico della velocità mediante autovelox mobili. La misura, applicata in tutta la Lombardia, interesserà i giorni che vanno dal 29 settembre al 5 di ottobre. In questo caso, proprio perché si tratta di verifiche a campione, saranno impiegati autovelox mobili. Si tratta di apparecchi portatili, che saranno installati solo temporaneamente dalle forze dell'ordine locali. Lo scopo, ovviamente, è quello di monitorare la velocità di più veicoli possibili, così da avere un'idea della situazione. Anche se si tratta di dispositivi temporanei, la loro presenza deve essere comunque segnalata agli automobilisti, così come viene fatto per gli autovelox fissi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lombardia, la mappa degli autovelox mobili: ecco dove saranno