Lombardia la mappa degli autovelox mobili | ecco dove saranno

Ilgiornale.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia stradale ha comunicato le strade che saranno soggette a controllo elettronico della velocità mediante autovelox mobili. La misura, applicata in tutta la Lombardia, interesserà i giorni che vanno dal 29 settembre al 5 di ottobre. In questo caso, proprio perché si tratta di verifiche a campione, saranno impiegati autovelox mobili. Si tratta di apparecchi portatili, che saranno installati solo temporaneamente dalle forze dell'ordine locali. Lo scopo, ovviamente, è quello di monitorare la velocità di più veicoli possibili, così da avere un'idea della situazione. Anche se si tratta di dispositivi temporanei, la loro presenza deve essere comunque segnalata agli automobilisti, così come viene fatto per gli autovelox fissi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

lombardia la mappa degli autovelox mobili ecco dove saranno

© Ilgiornale.it - Lombardia, la mappa degli autovelox mobili: ecco dove saranno

In questa notizia si parla di: lombardia - mappa

Agriturismi, è fine del boom in Lombardia: numeri, mappa e motivi del declino

Potere d’acquisto in Lombardia: la mappa dei consumi provincia per provincia

Vacanze 2025 in Lombardia, quanto costano? Ecco la mappa dei rincari: “Prezzi per i turisti stranieri”

lombardia mappa autovelox mobiliLombardia, la mappa degli autovelox mobili: ecco dove saranno - Ecco quali saranno le strade interessate dalle verifiche sulla velocità delle vetture effettuate mediante autovelox mobili ... msn.com scrive

lombardia mappa autovelox mobiliEcco dove saranno gli autovelox in provincia di Varese e in Lombardia fino a domenica 5 ottobre - Ecco l'elenco di tutte le strade e le autostrade della nostra regione interessate questa settimana dalle verifiche sulla velocità mediante autovelox mobile della Polstrada ... Come scrive varesenoi.it

Cerca Video su questo argomento: Lombardia Mappa Autovelox Mobili