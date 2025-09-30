lomazzo minacciano e rapinano un 19enne sul treno sotto effetto della droga del sorriso

Lomazzo, 30 settembre 2025 – Rapina aggravata in concorso, tentata estorsione e interruzione di pubblico servizi o: con queste accuse sono state arrestati ieri sera due minorenni – un quindicenne di Como e un diciassettenne di Grandate -, fermati dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Lomazzo. Sarebbero gli autori di una rapina avvenuta poco prima sul treno partito da Milano e diretto a Como, la cui vittima è uno studente universitario di 19 anni. Con altre due complici, che sono poi riusciti a scappare, i minorenni lo avrebbero minacciato per farsi consegnare il portafogli e lo smartphone, un iPhone 13, tentando anche di strappargli dal polso l'Apple Watch. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

