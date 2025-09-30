L’Olimpia Milano inizia la sua Eurolega Esordio a Belgrado con la Stella Rossa Assente Brown ma c’è Guduric

Dopo il trionfo in Supercoppa, l’Olimpia Milano è pronta ad iniziare la sua avventura in Eurolega. Un cammino europeo che avrà come prima tappa Belgrado, visto che in questa settimana ci sarà subito il doppio impegno, con Milano impegnata questa sera contro la Stella Rossa e poi giovedì contro il Partizan. Un avvio dunque subito molto intenso per la formazione di Ettore Messina, che ha grandi ambizioni in questa stagione di Eurolega. C’è infatti grande attesa attorno all’Olimpia, chiamata a invertire il trend negativo delle ultime tre stagioni, con l’obiettivo playoff sempre sfumato. L’ambizione resta quella di superare la regular season ed entrare tra le migliori otto che si giocheranno poi l’accesso alla Final Four. 🔗 Leggi su Oasport.it

