Loggi | Il Pd qui ha guadagnato tre punti
Nel quartier generale dove il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi stava seguendo lo spoglio del voto regionale, si respirava un certo senso di rassegnazione. Poche parole sul risultato globale. Loggi ha però inteso vedere il bicchiere mezzo pieno osservando l’andamento del voto nel proprio Comune dove la coalizione di centro sinistra ha ottenuto un risultato molto soddisfacente. "Il Partito Democratico ha guadagnato tre punti percentuali rispetto alle ultime consultazioni nazionali – ha affermato Loggi –. Tutto sommato abbiamo alzato l’asticella verso il centro sinistra. Nel nostro comune avevamo due candidati, Marino Lattanzi presente in una lista civica e Antonio Riccio candidato per il Movimento 5 Stelle, che hanno fatto un buon lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: loggi - guadagnato
Diamo il benvenuto ufficiale al nuovo membro di BNI La Loggia! Benvenuto Daniele Mostarda, agente immobiliare residenziale. #BNIItalia #bnibrescia #BNIlaloggia - facebook.com Vai su Facebook
I gol di Gestio Capital: ha guadagnato il 2.000% con OpenAI e salvato la Sampdoria - La disciplina imparata nell’esercito è stata la sua prima, vera scuola di finanza. Come scrive corriere.it