Nel quartier generale dove il sindaco di Monteprandone Sergio Loggi stava seguendo lo spoglio del voto regionale, si respirava un certo senso di rassegnazione. Poche parole sul risultato globale. Loggi ha però inteso vedere il bicchiere mezzo pieno osservando l’andamento del voto nel proprio Comune dove la coalizione di centro sinistra ha ottenuto un risultato molto soddisfacente. "Il Partito Democratico ha guadagnato tre punti percentuali rispetto alle ultime consultazioni nazionali – ha affermato Loggi –. Tutto sommato abbiamo alzato l’asticella verso il centro sinistra. Nel nostro comune avevamo due candidati, Marino Lattanzi presente in una lista civica e Antonio Riccio candidato per il Movimento 5 Stelle, che hanno fatto un buon lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Loggi: "Il Pd qui ha guadagnato tre punti"