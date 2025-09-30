L' odio contro i cristiani che divide gli Usa
Nessuno di quelli che si inginocchiavano per George Floyd si inginocchierà per loro. Nessuno di quelli che "le vite dei neri contano" scenderà in piazza per loro. E nessuno di quelli che tanto si impegnano per tutelare le minoranze si batterà per loro. Eppure quella che si sta compiendo negli Stati Uniti sulla pelle dei cristiani assume i contorni della persecuzione. Certo, non con i numeri drammatici che si registrano in altri Paesi ma comunque una caccia all'uomo allarmante. Tanto che domenica sera, dopo l'assalto alla chiesa mormone di Grand Blanc, in Michigan, Donald Trump ha parlato di "ennesimo attacco mirato contro i cristiani" in America. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: odio - cristiani
L’odio contro i cristiani non fa indignare
L'odio contro i cristiani che divide gli Usa - C'è un motivo fondato se lo scorso 6 febbraio, poco dopo essere arrivato alla Casa Bianca, il tycoon ha firmato in fretta e furia l'ordine esecutivo Sradicare i pregiudizi anticristiani ... Secondo msn.com
