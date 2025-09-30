Lodi razzia al cimitero Maggiore | ladri in fuga con un furgone e la bicicletta del custode
Lodi, 30 settembre 2025 – Doppia razzia al cimitero Maggiore di Lodi, spariscono un furgone e la bicicletta del custode. Indagini in corso sul furto avvenuto nel campo santo principale di Lodi. I ladri hanno agito nella notte tra domenica e lunedì: si sono introdotti nell’area, portando via un vecchio furgone comunale e persino la bicicletta di un custode, usata per spostarsi tra i diversi cimiteri cittadini. A scoprire l’accaduto, l’indomani, sono stati alcuni operatori comunali, che hanno immediatamente allertato i carabinieri. Dalle prime verifiche delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo i movimenti degli intrusi, cercando di assicurarli alla giustizia, i razziatori non avrebbero forzato l’ingresso principale del cimitero Maggior e, ma sarebbero entrati da un cancello secondario, in una zona più defilata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
