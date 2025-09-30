Lodi mezzo chilo di hashish nascosto dentro una tigre di peluche | arrestato 45enne
Lodi, 30 settembre 2025 – Droga nascosta in una tigre di peluche, scatta l'arresto. È finita con un arresto l’operazione antidroga condotta questa mattina 30 settembre 2025 dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lodi. I poliziotti erano impegnati in un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in città e provincia. In manette è finito un italiano di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, come riferisce la Questura, per una lunga serie di precedenti legati alla droga, oltre che per reati contro il patrimonio e contro la persona. L’uomo, residente a Cervignano d’Adda, era già sottoposto a una misura cautelare, quando i poliziotti, coordinati dal commissario capo Daniela Iscaro, hanno bussato alla sua porta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
