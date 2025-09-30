Locatelli Juventus | non si placano le voci dall’Inghilterra Tre club lo hanno messo nel mirino ecco cosa filtra sul futuro del capitano bianconero Ultimissime
Locatelli Juventus: tre club vogliono il capitano bianconero, non si placano le voci dall’Inghilterra. Svelati tutti i dettagli. Un capitano con le valigie in mano? Il futuro di Manuel Locatelli alla Juventus torna a essere in discussione. Nonostante i gradi e un ruolo da leader, il centrocampista bianconero non sarebbe considerato incedibile e, come riportato dal portale inglese Caughtoffside.com, le sirene della Premier League suonano sempre più forti. L’assalto della Premier: tre club in fila. Sulle tracce del regista della Nazionale ci sarebbero ben tre club inglesi: Newcastle, Chelsea e West Ham. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus, Locatelli verso l’addio: l’erede arriva dal Bayern Monaco - La Juventus sta lavorando ad un nuovo innesto al posto di Manuel Locatelli, il cui sostituto può arrivare dal Bayern Monaco ... Da calciotoday.it
Juventus, proposta irrinunciabile per Locatelli: può partire a gennaio - Da punto fermo a possibile partente, le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Locatelli potrebbero riscrivere tutto. Segnala calciomercato.it